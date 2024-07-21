ABD Başkanı Joe Biden 2024 seçimlerinde adaylıktan çekildi

(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak seçimler için adaylıktan çekildiğini duyurdu. Biden yaptığı yazılı açıklamada, "Başkanınız olarak hizmet etmek benim için büyük bir onur oldu. Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de, görevimden ayrılmamın ve geri kalan sürede sadece Başkan olarak görevlerimi yerine getirmeye odaklanmamın partimin ve ülkenin yararına olacağına inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Biden, 5 Kasım'daki seçimler için adaylıktan çekildi. Kamuoyundan uzun süredir adaylıktan çekilmesi yönünde baskıda bulunulan Biden, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Geçtiğimiz 3,5 yıl boyunca büyük ilerleme kaydettik.

Bugün Amerika dünyanın en güçlü ekonomisine sahip. Ulusumuzu yeniden inşa etmek, yaşlılar için reçeteli ilaç maliyetlerini düşürmek ve uygun fiyatlı sağlık hizmetlerini rekor sayıda Amerikalıya ulaştırmak için tarihi yatırımlar yaptık. Zehirli maddelere maruz kalan bir milyon gaziye kritik derecede ihtiyaç duydukları bakımı sağladık. Son 30 yılın ilk silah güvenliği yasasını geçirdik. İlk Afro-Amerikan kadını Yüksek Mahkeme'ye atadık. ve dünya tarihindeki en önemli iklim mevzuatını geçirdik. Amerika liderlik etmek için hiç bugünkü kadar iyi bir konumda olmamıştı.

Bunların hiçbirinin siz Amerikan halkı olmadan yapılamayacağını biliyorum. Birlikte, yüzyılda bir görülen bir salgının ve Büyük Buhran'dan bu yana yaşanan en kötü ekonomik krizin üstesinden geldik. Demokrasimizi koruduk ve dünyanın dört bir yanındaki ittifaklarımızı yeniden canlandırdım, güçlendirdik.

Başkanınız olarak hizmet etmek benim için büyük bir onur oldu. Her ne kadar yeniden seçilmek istesem de, görevimden ayrılmamın ve geri kalan sürede sadece Başkan olarak görevlerime odaklanmanın partim ve ülkemin yararına olacağına inanıyorum.

Bu hafta içinde kararımla ilgili ayrıntılı bir şekilde ulusa sesleneceğim.

Yeniden seçilmem için çok çalışan herkese en derin şükranlarımı sunuyorum. Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e tüm bu çalışmalarda olağanüstü bir ortak olduğu için teşekkür etmek istiyorum. Bana duyduğunuz güven için Amerikan halkına en içten minnettarlığımı belirtmek istiyorum.

Bugün her zaman inandığım şeye inanıyorum: Amerika'nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Yalnızca ABD olduğumuzu unutmamalıyız."