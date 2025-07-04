Trump ve Putin Ukrayna Konusunda İlerleme Kaydedemedi

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmelere dair değerlendirmelerde bulundu. Trump, iki liderin Ukrayna konusunda herhangi bir ilerleme kaydedemediklerini belirtti. Bu açıklama, uluslararası ilişkilerdeki karmaşık durumu ve iki ülke arasındaki gerilimleri bir kez daha gündeme getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna konusunda hiçbir ilerleme kaydedemediğini söyledi.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
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