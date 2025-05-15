ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak"...
- ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi.
- ABD Başkanı Donald Trump, "Ben, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelene kadar Ukrayna sorunun çözümü konusunda hiçbir şey olmayacak" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel