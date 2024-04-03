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ABD Başkanı Biden, WCK çalışanlarının öldürülmesini trajedi olarak nitelendirdi

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ABD Başkanı Joe Biden, uluslararası yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (World Central Kitchen-WCK) çalışanlarının Gazze'de İsrail tarafından öldürülmesini "trajedi" olarak niteleyerek, "Gazze'de insani yardım dağıtmak gerçekten çok zor çünkü İsrail acil ihtiyacı olan kişilere yardım ulaştırmaya çalışan yardım görevlilerini korumak için gerekenleri yapmadı." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, WCK yardım görevlilerinin Gazze'de öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı ve saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti.

Biden, "Gazze'de, aralarında bir Amerikalının da bulunduğu 7 World Central Kitchen görevlisinin ölümünden büyük üzüntü ve öfke duydum. Onların ölümü bir trajedidir." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in saldırıyı soruşturmaya başladığını aktaran Biden, Tel Aviv'den hızlı ve kapsamlı bir soruşturma yapıp sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmasını ve sorumluların hesap vermesini istediğini vurguladı.

Söz konusu saldırının tek bir olay olmadığını, benzer saldırıların daha önce de meydana geldiğini kaydeden Biden, "Bu çatışma, yakın tarihte en fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğü çatışmalardan biri oldu. Bu sebeple Gazze'de insani yardım dağıtmak gerçekten çok zor çünkü İsrail acil ihtiyacı olan kişilere yardım ulaştırmaya çalışan yardım görevlilerini korumak için gerekenleri yapmadı." ifadesine yer verdi.

İsrail'in Gazze'deki sivilleri koruma konusunda da gerekenleri yapmadığını anlatan Biden, "Bu gibi saldırılar olmamalı. ABD, İsrail'i Hamas'a yönelik askeri operasyonları ile insani yardım çalışmalarını ayırması gerektiği konusunda sürekli teşvik ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Biden, rehine anlaşması kapsamında Gazze'de acil ateşkesi desteklediğinin altını çizerek, Kahire'de halen görüşmelerin sürdüğüne dikkati çekti.

WCK Kurucusu Şef Joe Andres ile de görüştüğünü ve tüm WCK ailesine taziyelerini ilettiğini kaydeden Biden, bir daha bu tür saldırıların yaşanmamasını dilediğini belirtti.

WCK çalışanlarının öldürülmesi

İsrail'in 1 Nisan'da Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti.

Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanının öldüğü bildirilmişti.

Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusundan da "Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor." açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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