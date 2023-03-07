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ABD Başkanı Biden, Umman Sultanı Al Said ile görüştü

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ABD Başkanı Biden, Umman Sultanı Al Said ile görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile iki ülke arasındaki ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said ile telefonda görüştü.

İki liderin daha müreffeh, barışçıl ve entegre bir Orta Doğu için karşılıklı çabalarını masaya yatırdıkları belirtilen açıklamada, Biden'ın Al Said'e, Birleşmiş Milletler (BM) arabuluculuğundaki ateşkese verdiği destekten ötürü teşekkür ettiği bildirildi.

Açıklamada, Biden'ın, Umman'ın hava sahasını İsrail uçakları dahil tüm sivil uçaklara açma kararını da memnuniyetle karşıladığını bildirdiği aktarıldı.

Liderlerin, ABD-Umman stratejik ortaklığı ile ticaret ve enerji konusundaki işbirliklerini güçlendirmeyi taahhüt ettikleri belirtilen açıklamada, "Başkan Biden, Umman'ın, İran'da haksız yere tutulan Amerikan vatandaşlarının özgürlüğünü güvence altına almadaki tarihi rolünü memnuniyetle karşıladı." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Beyaz Saray Joe Biden Güncel Haberler

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