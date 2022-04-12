ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını... - Haberler

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ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını...

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da 'soykırım' yaptığını...

ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

ABD Başkanı Biden, ülkesindeki yüksek enflasyonun nedeninin Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş olduğunu ve Putin'in Ukrayna'da "soykırım" yaptığını belirtti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Soykırım, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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