ABD Başkanı Biden, UCM Başsavcısı'nın İsrail liderleri için yakalama kararını reddetti

ABD Başkanı Joe Biden, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve reddettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak UCM Başsavcısı Han'ın kararına tepki gösterdi ve kararı kabul etmediklerini ifade etti.

Biden, açıklamasında, "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici. Bu başsavcı her ne karar alırsa alsın İsrail ile Hamas'ı bir tutmak mümkün değildir. İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız." değerlendirmesini yaptı.

Blinken'dan tepki

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu temelden reddettiklerini açıkladı.

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD, UCM Başsavcısı'nın bugün üst düzey İsrailli yetkililer ve Hamas teröristleri için yaptığı yakalama kararı açıklamasını temelden reddediyor. Başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz." yorumunu yaptı.

UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunan Blinken, Başsavcı Han'ın başka ülkelere gösterdiği "kendini savunma hakkını" İsrail'e tanımadığını ileri sürdü.

Netanyahu için yakalama kararı

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.