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ABD Başkanı Biden, Türkiye'deki can kayıpları için üzüntüsünü bildirdi

Güncel Haberler

ABD Başkanı Biden, Türkiye'deki can kayıpları için üzüntüsünü bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler için ekibine, Türkiye'yle koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremler için ekibine, Türkiye'yle koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve gerekli her türlü yardımı sağlamaya devam etme talimatı verdi.

Biden, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremler için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Başkan Biden, "Türkiye ve Suriye'de meydana gelen depremin neden olduğu can kaybı ve tahribattan derin üzüntü duyuyorum. Ekibime, Türkiye ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye ve ihtiyaç duyulan her türlü desteği sağlamaya devam etmeleri talimatı verdim." ifadelerini kullandı.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Joe Biden Türkiye Suriye Güncel Haberler

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