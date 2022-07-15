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ABD Başkanı Biden, Suudi Arabistan'da (2)

AA - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin son durağı olan Suudi Arabistan'ın Cidde kentine ulaştı.

Filistin ve İsrail'deki temaslarının ardından Biden, Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'ndan doğrudan Suudi Arabistan'a hareket etti.

Biden'ı taşıyan başkanlık uçağı Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Kral Abdulaziz Uluslararası Havalimanı'na indi.

ABD Başkanı, havalimanında Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal ile Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Rima bint Bender Al Suud tarafından karşılandı.

Cidde Havalimanı'daki karşılamadan sonra Biden, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ile bir araya gelmek üzere Selam Sarayı'na doğru yola çıktı.

Biden, 20 Ocak 2021'de göreve başladığından bu yana ilk kez Suudi Arabistan'ı ziyaret ediyor.

Joe Biden ayrıca İsrail ziyaretinden sonra doğrudan Suudi Arabistan'a geçen ilk ABD Başkanı oldu.

AA / Güncel

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