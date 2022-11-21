ABD Başkanı Biden, Şükran Günü için hazırlanmış iki hindiyi affetti

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Çikolata" ve "Cips" isimli iki hindiyi affetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Şükran Günü öncesinde düzenlenen geleneksel törende, "Çikolata" ve "Cips" isimli iki hindiyi affetti.

Beyaz Saray'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen törende Biden, Kuzey Carolina eyaletinde yetiştirilen yaklaşık 21 kiloluk hindileri bağışladı.

Törendeki konuşmasında Biden, köpeği "Commander'ın" da kendilerini Beyaz Saray'ın balkonunda izlediğini belirterek, 8 Kasım'da yapılan Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçilerin beklediği "kırmızı dalganın" oluşmamasına atıfta bulundu.

Biden, "Bu Şükran Gününde masadaki tek kırmızı dalga Commander'ın yaban mersini sosu olacak." ifadesini kullandı.

Washington'da havanın aşırı soğuk olduğunu ve konuşmasını kısa keseceğini belirten Biden, "Sonuçta kimse soğumuş bir hindiyi yemek istemez." diye nükte yaptı.

Biden, hindi affetme ve Şükran Günü gibi geleneklere devam etmenin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, aileleriyle bir araya gelecek herkesin aşı yaptırması çağrısında bulundu.

ABD'de her yıl kasımın son perşembesi Şükran Günü olarak kutlanıyor. Beyaz Saray'da hindi affetme geleneği John F. Kennedy'nin başkan olduğu 1963'ten beri devam ediyor.