ABD Başkanı Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya'nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
ABD Başkanı Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya'nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini bildirdi.
ABD Başkanı Biden, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin Türkiye'deki müzakerelerini izlediklerini ve Rusya'nın bundan sonraki adımlarını takip edeceklerini bildirdi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel