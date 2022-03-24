ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım...
AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.
AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel