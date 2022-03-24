ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım... - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım...

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım...

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'da kimyasal silah kullanması durumunda karşılık vereceklerini ve bu karşılığın da kimyasal silahın kullanım şekline bağlı olacağını söyledi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kimyasal, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

title