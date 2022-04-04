ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar... - Haberler

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ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar...

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
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ABD Başkanı Biden, Putin'in 'savaş suçları' nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar...

ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

ABD Başkanı Biden, Putin'in "savaş suçları" nedeniyle yargılanması çağrısında bulunarak, Buça'daki saldırının ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar getireceklerini bildirdi.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

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