ABD Başkanı Biden, Kuzey Kore lideri Kim ile görüşebileceği sinyali verdi - Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile "samimi ve ciddi" olması halinde görüşebileceği sinyali verdi.



ABD Başkanı Joe Biden dün başladığı Asya ziyaretinin ilk ayağında, Güney Kore'nin başkenti Seul'de 11 gün önce görevi devralan Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile gerçekleştirdiği ikili görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İki lider, Kuzey Kore'nin artan nükleer ve füze tehditlerine karşı daha büyük askeri tatbikatlar düzenleme ve Pyongyang'ı caydırmak için daha fazla ABD silahı konuşlandırılabileceği konusunda anlaştı.

"İŞ BİRLİĞİMİZ TÜM TEHDİTLERİ GÖĞÜSLEMEYE HAZIR OLDUĞUMUZU GÖSTERİYOR"

"GÖRÜŞMEMİZ, SAMİMİ VE İÇTEN OLMASINA BAĞLI"

Biden, Hint-Pasifik bölgesinin "özgür ve açık" kalması için 1950-1953 Kore Savaşı'na uzanan ABD ile Güney Kore arasındaki ittifakın daha da gelişmesi gerektiğini vurguladı. Pasifik'teki demokrasiler arasında çok daha yakın iş birliğine ihtiyaç olduğuna değinen Biden, "Sadece askeri değil, ekonomik ve politik olarak açıdan da." ifadesini kullandı.

Biden, Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.