ABD Başkanı Biden, Kongre binası mimarı Brett Blanton'ın görevine son verdi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, devlet aygıtlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle daha önce de hakkında idari inceleme başlatılan Kongre binasının mevcut mimarı Brett Blanton'ı görevden aldı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, devlet aygıtlarını kötüye kullandığı gerekçesiyle daha önce de hakkında idari inceleme başlatılan Kongre binasının mevcut mimarı Brett Blanton'ı görevden aldı.

Beyaz Saray yetkilileri, Başkan Biden'ın, Ocak 2020'den beri başkent Washington'daki Kongre binası Capitol Hill'in Mimarı olarak görev yapan ve 570 dönümlük bina kompleksinin bakım, işletim, geliştirilme ve korunmasından sorumlu olan Blanton'ın görevine son verdiğini açıkladı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde atanan ve geçen yıl hakkında "idari, etik ve ilke ihlalleri" gerçekleştirdiğini bildiren müfettiş raporu açıklanan Blanton'ın, 6 Ocak 2021 Kongre binası baskınında da binada olmadığı ortaya çıkmıştı.

Blanton'ın eşi ve kızı dahil iş aracını kilometrelerce izinsiz kullandıkları, Kovid-19 salgını kısıtlamalarına rağmen Kongre binasında "özel turlar" düzenlediği gündeme gelmişti.

Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy de bugün yaptığı açıklamada, Blanton'a güveninin kalmadığını, istifa etmesi gerektiğini veya Biden'ın onu görevden alması gerektiğini söylemişti.