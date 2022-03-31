"Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin'dir"
İhlas Haber Ajansı - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
ABD Başkanı Biden, "Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor.
ABD Başkanı Biden, "Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin'dir" dedi.
ABD Başkanı Biden, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi.
(İHA)
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
İhlas Haber Ajansı / Güncel