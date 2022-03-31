"Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin'dir" - Haberler

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"Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin'dir"

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD Başkanı Biden, "Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor.

ABD Başkanı Biden, "Gaz fiyatları iki sorundan kaynaklanıyor. Birincisi Covid-19, İkincisi Vladimir Putin'dir" dedi.

ABD Başkanı Biden, Rusya- Ukrayna Savaşı'na değinerek, "Aile bütçelerimiz, petrol fiyatları, bunların hiçbiri bir diktatörün savaş ilan edip etmemesine bağlı olmamalı" dedi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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