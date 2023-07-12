ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için...
Güncel Haberler
ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.
ABD Başkanı Biden, İsveç'in NATO üyeliği için varılan anlaşmaya işaret ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan; cesaretiniz, liderliğiniz ve diplomasiniz için teşekkür ederiz." dedi.
Kaynak: AA / Islam Doğru - Güncel