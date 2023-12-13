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ABD Başkanı Biden, İsrail'in Gazze'deki tünellerle ilgili açıklama yaptı

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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki 'Hamas tünelleri'ne deniz suyu salmasıyla ilgili, tünellerde rehine olup olmadığını teyit edemeyeceğini söyledi. Biden, İsrailli yetkililerin iddialarını hatırlatarak, kesin bilgisi olmadığını belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu salmasıyla ilgili, tünellerde herhangi bir rehinenin bulunup bulunmadığını teyit edemeyeceğini söyledi.

Biden, basın toplantısı sırasında, İsrail'in, "deniz suyu salınan tünellerde rehinelerin bulunmadığı" iddiası hakkındaki soruya, bu konuda kesin bilgisinin olmadığını belirtti.

İsrailli yetkililerin, konuya ilişkin açıklamalarını hatırlatan Biden, "Tünellerin sular altında kalmasıyla ilgili olarak, bu tünellerin hiçbirinde rehine bulunmadığından oldukça emin olduklarına dair iddialar var. Ama bunun kesin doğru olup olmadığını bilmiyorum." ifadesini kullandı.

Biden, her sivil ölümün "mutlak bir trajedi" olduğunu vurgulayarak "Dediğim gibi İsrail de eylemlerinin amaçlarına uygun olacağı yönündeki niyetini ifade etti zaten." diye konuştu.

ABD basını, İsrail'in Gazze'deki "Hamas tünelleri"ne deniz suyu pompalama planını hayata geçirdiğini iddia etmişti.

Konuya ilişkin açıklama yapan Amerikalı yetkililer, haftalarca sürmesi beklenen tünellere deniz suyu basma işleminin 7 ayrı pompa sistemiyle gerçekleştirileceğini ifade etmişti.

İsrail, yaklaşık 800 tünel tespit ettiğini fakat tünel ağının bilinenden çok daha büyük olduğunu öne sürmüştü.

Esir yakınları, tünellere deniz suyu basma planına tepki göstermişti

Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan İsrailli bazı kadınlar ve esirlerin yakınları, İsrail ordusu tarafından esirlerin bulunduğu tünellere "su pompalanması" planına karşı, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya tepki göstermişti.

Walla ve Ynet sitelerinin 6 Aralık'taki haberine göre, yakın zamanda serbest bırakılan ancak kocası hala Gazze'de esir tutulan bir kadın, yetkililerle görüşmesi sırasında, ordunun Gazze'de esirlerin bulunduğu tünellere "deniz suyu pompalama" planına ilişkin çıkan haberler üzerine İsrailli yetkililere tepkilerini dile getirmişti.

Adı belirtilmeyen İsrailli kadın, "İsrail'e geri dönmemden 3 gün önce kocam benden ayırılarak tünellere götürüldü. Onlar (İsrailli esirler) tünellerdeyken siz orayı deniz suyuyla doldurmaktan mı bahsediyorsunuz? Tam onların (esirlerin) bulunduğu yerdeki tünel yollarını bombalıyorsunuz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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