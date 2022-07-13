ABD Başkanı Biden İsrail'de (2) İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması İsrail Başbakan'ı Yair Lapid'in konuşması TEL AVİV (AA) – ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un konuşması İsrail Başbakan'ı Yair Lapid'in konuşması TEL AVİV (AA) – ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında İsrail'e geldi. Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Filistin ve Suudi Arabistan'ı kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ulaştı. ABD başkanlarını taşıyan "Air Force 1" tipi uçakla Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaalanı'na ulaşan Biden, burada İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Yair Lapid ve eski Başbakan Naftali Bennett tarafından resmi törenle karşılandı. Bu, ABD Başkanı Biden'ın göreve geldiği günden bu yana İsrail'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret olma özelliğini taşıyor. AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Tel Aviv İsrail Güncel Haberler

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