ABD Başkanı Biden, İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'le Dublin'de bir araya geldi

ABD Başkanı Joe Biden, İrlanda'nın başkenti Dublin'de İrlanda Cumhurbaşkanı Michael Higgins'le bir araya geldi.

Biden, Belfast Anlaşması'nın (Hayırlı Cuma Anlaşması) 25'inci yıl dönümü dolayısıyla Kuzey İrlanda'nın ardından İrlanda'ya yaptığı resmi ziyaret kapsamında, Cumhurbaşkanı Higgins'le görüştü.

Başkent Dublin'deki Phoenix Park'ta yer alan İrlanda Cumhurbaşkanı Higgins'in resmi konutunda törenle karşılanan Biden, konuttaki ziyaretçi defterini imzaladı.

Konuşmalarında, daima İrlanda kökenli olmasından gururla bahseden Biden, ziyaretçi defterine, İrlanda atasözünden alıntı yaparak, "Ayakların seni kalbinin olduğu yere götürür." ifadesini yazdı.

Joe Biden, daha sonra Cumhurbaşkanı Higgins'le konutun bahçesine meşe ağacı dikti ve 2008'de Hayırlı Cuma Anlaşmasının 10'uncu yıl dönümü münasebetiyle kurulan barış çanını dört kez çaldı.

Biden, Dublin'deki temasları kapsamında İrlanda Başbakanı Leo Varadkar'la bir araya gelecek ve İrlanda parlamentosunda konuşma yapacak.

Hayırlı Cuma Anlaşması'nın 25. yıl dönümü

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere ile birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Hayırlı Cuma Anlaşması ile huzura kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

"Belfast Anlaşması" olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor.