ABD Başkanı Biden'ın 'Soykırım' Açıklamasına Dışişleri'nden Tepki: 'Siyasi Saiklerle Tarihi Gerçekleri Çarpıtan Bu Tür Açıklamaları Reddediyoruz'

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'na ilişkin yazılı açıklamada "soykırım" ifadesini kullandı. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında "1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz" tepkisi gösterildi.

ABD Başkanı Joe Biden, 1915 Olayları'na ilişkin yaptığı yazılı açıklamada dört kez "soykırım" ifadesini kullandı. Biden'ın açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"ERMENİLERİ ONURLANDIRMAYA DEVAM EDİYOR"

"24 Nisan 1915'te Osmanlı otoriteleri Ermeni entelektüellerini ve topluluk önderlerini İstanbul'da tutukladı. Böylelikle, 20.yüzyılın en büyük toplu mezalimlerinden biri olan Ermeni soykırımı başladı. Bugün, sürgün edilen, katledilen veya ölüme yürüyen bir buçuk milyon Ermeni'yi anıyor ve bu kadar çok canın trajik kaybının yasını tutuyoruz.

Ermeni soykırımı üzerine düşünürken, nefretin her türlü yıpratıcı etkisine karşı dikkatli olma taahhüdümüzü tekrarlıyoruz. Sesimizi duyurmaya ve dünyada kalıcı izler bırakan vahşeti durdurmaya adadık. Medz Yeğern esnasında kaybedilenlerin yasını tutarken, çocuklarımız için dilediğimiz daha iyi, daha barışçıl bir dünyayı iyileştirme ve inşa etme çabalarımızı ikiye katlayalım.

Bugün, 107 yıl sonra, Amerikan halkı soykırımda ölen Ermenileri onurlandırmaya devam ediyor."

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI: TÜRKİYE, ERMENİLER DAHİL TÜM OSMANLI NÜFUSUNUN YAŞADIĞI ACILARI SAYGIYLA ANMAKTADIR

Dışişleri Bakanlığı resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada şu ifadelerle tepki gösterildi:

"1915 olayları konusunda tarihi olgularla ve uluslararası hukukla bağdaşmayan açıklamaların geçerliliği bulunmamaktadır. Buna ABD Başkanı Biden'ın 2021 yılında yaptığı hatanın tekrarı niteliğindeki bugünkü talihsiz beyanı da dahildir. Siyasi saiklerle tarihi gerçekleri çarpıtan, bu tür açıklamaları ve kararları reddediyor, bu yanlışta ısrar edenleri kınıyoruz.

Tarihten husumet çıkarmaktan başka amaca hizmet etmeyen tek taraflı ve seçici yaklaşımlar ahlaken sorunlu, siyaseten art niyetlidir. İnsani ve vicdani duruş, etnik ve dini ayrım gözetmeksizin o dönemde yaşanan tüm acıların anılmasını gerektirir. Türkiye, Ermeniler dahil tüm Osmanlı nüfusunun yaşadığı acıları saygıyla anmaktadır. Bu acıları siyasete malzeme yapma girişimlerini reddediyoruz.

"TÜRKİYE, BÖLGEDE VE DÜNYADA BARIŞIN HAKİM OLMASI İÇİN ÇABA GÖSTERMEKTEDİR"

Türkiye, 1915 olayları gibi tarihin tartışmalı dönemlerinin önyargısız biçimde, bilimsel ve hukuki esaslar çerçevesinde araştırılması ve adil bir hafızaya ulaşılması gerektiği görüşündedir. Bu anlayışla Türkiye, Ortak Tarih Komisyonu kurulmasını önermiş, arşivlerini açmıştır.

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve istikrarın hakim olması, işbirliği ruhunun öne çıkması için çaba göstermektedir. Ermenistan'la başlatılan normalleşme girişimi bu anlayışın bir başka tezahürüdür."