ABD Başkanı Biden'ın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı

ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz hafta bir takım soğuk algınlığı belirtileri göstermesinin ardından koronavirüs testi yaptırmış ve sonuç pozitif çıkmıştı. Hastalığı hafif atlattığı belirtilen Biden, karantina süresinin dolmasının ardından bugün bir kez daha test yaptırdı. Ancak sonuç yeniden pozitif çıktı.

YENİDEN KARANTİNAYA GİRECEK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Biden'ın hiç bir sempton göstermediği ancak yeniden karantinaya gireceği belirtildi. Beyaz Saray Doktoru, "Biden hiçbir belirti göstermiyor çok iyi hissediyor yeniden karantinaya girecek." ifadelerini kullandı.