ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar "pozitif" çıktı Güncel Haberler ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta "negatif" çıkan Kovid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi. ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta "negatif" çıkan Kovid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi. Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 testi dün negatif çıktıktan sonra az önce Jill Biden'ın yaptırdığı test sonucu pozitif geldi." ifadesi kullanıldı. Açıklamada, Jill Biden'ın şu anda semptomlarının tekrar ortaya çıkmadığı ve Delaware'de izolasyonunun devam edeceği aktarılırken, Joe Biden'ın test sonucunun "negatif" olduğu kaydedildi. Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti. ABD Başkanı Biden da geçen ay Kovid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı. Güncel Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay Tam Gemi Şok Denemeleri Jill Biden Joe Biden Güncel Haberler

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