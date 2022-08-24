Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar "pozitif" çıktı

Güncel Haberler

ABD Başkanı Biden'ın eşi Jill Biden'ın Kovid-19 testi tekrar 'pozitif' çıktı

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta "negatif" çıkan Kovid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi Jill Biden'ın 21 Ağustos'ta "negatif" çıkan Kovid-19 testinin bugün tekrar pozitif çıktığı belirtildi.

Jill Biden'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Kovid-19 testi dün negatif çıktıktan sonra az önce Jill Biden'ın yaptırdığı test sonucu pozitif geldi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Jill Biden'ın şu anda semptomlarının tekrar ortaya çıkmadığı ve Delaware'de izolasyonunun devam edeceği aktarılırken, Joe Biden'ın test sonucunun "negatif" olduğu kaydedildi.

Jill Biden'ın 16 Ağustos'ta Kovid-19'a yakalandığı duyurulmuş, 21 Ağustos'taki testinin negatif çıkmasının ardından da Biden'ın izolasyonuna son verilmişti.

ABD Başkanı Biden da geçen ay Kovid-19'u atlatmış ancak birkaç gün aradan sonra testi tekrar "pozitif" gelince ikinci bir karantinaya alınmıştı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Jill Biden Joe Biden Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title