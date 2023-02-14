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ABD Başkanı Biden ile Hindistan Başbakanı Modi, "tarihi" uçak alışverişini görüştü

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ABD Başkanı Biden ile Hindistan Başbakanı Modi, 'tarihi' uçak alışverişini görüştü

NEW ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Air India'nın Boeing'den 220 uçak sipariş etmesi üzerine, ekonomi ve teknoloji alanında işbirliklerini geliştirme vurgusu yaptı.

NEW ABD Başkanı Joe Biden ile Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Air India'nın Boeing'den 220 uçak sipariş etmesi üzerine, ekonomi ve teknoloji alanında işbirliklerini geliştirme vurgusu yaptı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Modi'nin, Hindistan hava yolu şirketi Air India'nın ABD'li uçak üreticisi Boeing'den 220 uçak sipariş etmesi üzerine telefonda görüştüğü belirtildi.

Söz konusu alışverişin "tarihi" olduğu vurgulanan açıklamada, Biden'ın, söz konusu satışın, ABD'de 44 eyalette 1 milyondan fazla kişiye istihdam sağlayacak olmasından ve Air India'nın da artan hava taşımacılığı taleplerine sunacağı katkıdan bahsettiği aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin, ABD ile Hindistan arasındaki stratejik teknoloji ortaklığının da önemini ele aldıkları ve bu kapsamda Kritik ve Gelişen Teknoloji İnisiyatifi'nin iki hafta önce Washington'da yapılan açılışına önem atfettikleri ifade edildi.

İki liderin, ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerin ilerletilmesinin önemine vurgu yaptığı belirtilen açıklamada, işbirliklerinin geliştirilmesi için ABD, Japonya ve Hindistan'ın dahil olduğu "Quad" güvenlik ittifakında olduğu gibi gruplar halinde çalışmanın önemini vurguladıkları kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

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