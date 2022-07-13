ABD Başkanı Biden " Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'in ziyaret edilmesi Biden'ın çelenk koyması ve saygı duruşu TEL AVİV (AA) – ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti. Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'in ziyaret edilmesi Biden'ın çelenk koyması ve saygı duruşu TEL AVİV (AA) – ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti. AA / Güncel Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden İsrail Güncel Haberler

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