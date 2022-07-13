ABD Başkanı Biden " Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti - Haberler

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ABD Başkanı Biden " Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti

AA - Güncel
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Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'in ziyaret edilmesi Biden'ın çelenk koyması ve saygı duruşu TEL AVİV (AA) – ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti.

Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'in ziyaret edilmesi

Biden'ın çelenk koyması ve saygı duruşu TEL AVİV (AA) – ABD Başkanı Joe Biden resmi ziyaret kapsamında geldiği İsrail'de Holokost Tarih Müzesi Yad Vaşem'i ziyaret etti.

AA / Güncel

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