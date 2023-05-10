ABD Başkanı Biden, haziran ayında Hindistan Başbakanı Modi'yi ağırlayacak

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 22 Haziran'da Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Başbakan Modi'nin 22 Haziran'da ABD'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

ABD Başkanı Biden ve eşi Jill Biden'ın Modi'yi ağırlayacaklarını ve onuruna yemek vereceklerini aktaran Jean-Pierre, ziyaretin ABD ve Hindistan arasındaki yakın ortaklığı teyit edeceğini belirtti.

Jean-Pierre, "Ziyaret, iki ülkenin özgür, açık, müreffeh ve güvenli bir Hint-Pasifik konusundaki ortak taahhüdünü ve savunma, temiz enerji ve uzay dahil stratejik teknoloji ortaklığımızı yükseltme konusundaki ortak kararlılığımızı güçlendirecek." ifadesini kullandı.

Sözcü Jean-Pierre, liderlerin, eğitim işbirlikleri ve halklar arasındaki bağların geliştirilmesinin yanı sıra iklim değişikliği, iş gücü gelişimi ve sağlık güvenliği gibi ortak zorluklar karşısındaki çabalarını da görüşeceklerini kaydetti.