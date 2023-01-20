ABD Başkanı Biden fırtınadan etkilenen bölgeleri ziyaret etmek için Kaliforniya'ya geldi
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ABD Başkanı Joe Bide'in Kaliforniya eyaletine gelmesi KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi.
ABD Başkanı Joe Bide'in Kaliforniya eyaletine gelmesi KALİFORNİYA - ABD'nin Kaliforniya eyaletinde sağanak yağmur ve şiddetli fırtına nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 bin kişi için tahliye emri verildi. ABD Başkanı Joe Biden, fırtınada zarar gören bölgeleri ziyaret etmek için ABD'nin Kaliforniya eyaletine geldi.
Kaynak: AA / Nikolas Liepins - Güncel