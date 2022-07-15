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ABD Başkanı Biden Filistin'de

AA - Güncel
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ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'e gerçekleştirdiği bir günlük resmi ziyaretinin ardından bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentine geçerek Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Abbas, Biden'ı Beytullahim'deki Başkanlık Sarayı'nda düzenlenen resmi törenle karşıladı.

AA / Güncel

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