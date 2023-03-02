ABD Başkanı Biden'dan tren kazası nedeniyle Yunanistan'a taziye Güncel Haberler NEW ABD Başkanı Joe Biden, dün meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan'a taziyelerini iletti. NEW ABD Başkanı Joe Biden, dün meydana gelen tren kazası nedeniyle Yunanistan'a taziyelerini iletti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Biden, "Amerikan halkı adına Jill ve ben, Yunanistan'daki trajik tren kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine en derin taziyelerimizi gönderiyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. " ifadesini kullandı. Yunanistan'da Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada 46 kişinin hayatını kaybettiği, 6'sı ağır 57 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtilmişti. Yunanistan hükümeti, ülke tarihindeki en ölümcül tren kazasının ardından 3 günlük ulusal yas ilan etmişti. Kaynak: AA / Güncel Amerika Birleşik Devletleri Tren Kazası Yunanistan Joe Biden Güncel Haberler

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