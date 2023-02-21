ABD Başkanı Biden'dan Sürpriz Kiev Ziyareti
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ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci yıldönümüne günler kala Ukrayna'nın başkenti Kiev'e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.
ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci yıldönümüne günler kala Ukrayna'nın başkenti Kiev'e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yürürken görülen Biden, şehirdeki Mykhailivska meydanında bulunan anıta çelenk bıraktı
Kaynak: DailyMotion.com / Güncel