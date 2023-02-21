Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden'dan Sürpriz Kiev Ziyareti

Güncel Haberler

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci yıldönümüne günler kala Ukrayna'nın başkenti Kiev'e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi.

ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna işgalinin birinci yıldönümüne günler kala Ukrayna'nın başkenti Kiev'e habersiz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile yürürken görülen Biden, şehirdeki Mykhailivska meydanında bulunan anıta çelenk bıraktı

Kaynak: DailyMotion.com / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Ukrayna Rusya Kiev Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber DailyMotion.com tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. DailyMotion.com tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı DailyMotion.com kurumudur.
title