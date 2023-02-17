ABD Başkanı Biden'dan depresyon tedavisi gören Senatör John Fetterman'a destek

NEW ABD Başkanı Joe Biden, klinik depresyon tedavisi gören Pensilvanya Senatörü John Fetterman'a destek olarak, bu konuda cesur davranıp tedavi görmeye başladığı için kendisine teşekkür etti.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, klinik depresyon tedavisi gören Pensilvanya Senatörü John Fetterman'a destek olarak, bu konuda cesur davranıp tedavi görmeye başladığı için kendisine teşekkür etti.

Biden, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, klinik depresyon tedavisi görmeye başlayan Demokrat Pensilvanya Senatörü Fetterman'a destek oldu.

Milyonlarca insanın her gün, kendi başına depresyonla mücadele ettiğine dikkati çeken Biden, "İhtiyacın olan tedaviyi görmen cesurca ve önemli. Bu hususta örnek bir davranış sergilediğin için sana minnettarız." ifadelerini kullandı. Biden, eşi Jill Biden ile düşüncelerinin, Fetterman ve ailesiyle olduğunu belirterek, Senatör'e destek oldu.

Milletvekilleri Fetterman'ın yanında

Senato'da Demokratların Çoğunluk Lideri Chuck Schumer de Fetterman'ın ihtiyacı olan tedaviyi görmesinden mutlu olduğunu belirterek, milyonlarca Amerikalının halihazırda depresyon ile mücadele ettiğini söyledi.

Daha önce kendisinin de depresyonla mücadele ettiğini aktaran Demokrat Senatör Tina Smith de Fetterman'ın tedavi görerek doğru olanı yaptığını vurguladı.

Smith, "İhtiyaç duyduğunuzda yardım istemek zayıflık değil, güç göstergesidir. John hepimize bunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Siyaseten çoğu kez Fetterman'la karşı karşıya gelen Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz da Demokrat Senatör'e destek oldu. Cruz, eşiyle birlikte Fetterman için dua ettiklerini belirterek, "Siyasette hangi tarafta olursanız olun, lütfen (Fetterman'ın) ailesinin mahremiyet talebine saygı gösterin." paylaşımında bulundu.

Fetterman'ın sağlık durumu

8 Kasım 2022'deki ara seçimlerde Türk kökenli rakibi Mehmet Öz'ü yenerek Pensilvanya'dan senatör seçilen Demokrat Fetterman'ın sağlık durumuna ilişkin, Özel Kalemi Adam Jentleson dün yazılı bir açıklama yapmıştı.

Fetterman'ın hayatı boyunca zaman zaman depresyon geçirdiğini aktaran Jentleson, son zamanlarda rahatsızlığının şiddetlenmesi üzerine doktorların tavsiyesiyle klinik depresyon tedavisi görmeye başladığını duyurmuştu.

Senatör, mayıs 2022'de ise geçirdiği felç nedeniyle konuşmakta zorluk yaşadığı için konuşmaları yazıya çeviren bir monitör kullanarak seçim kampanyasına devam etmişti.