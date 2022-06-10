ABD Başkanı Biden'dan 2021'deki kongre baskınına ilişkin açıklama Açıklaması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden'dan 2021'deki kongre baskınına ilişkin açıklama Açıklaması

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden'dan 2021'deki kongre baskınına ilişkin açıklama Açıklaması

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin "Tüm Amerikalıların 6 Ocak'ta ne olduğunu anlaması önemli." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınına ilişkin "Tüm Amerikalıların 6 Ocak'ta ne olduğunu anlaması önemli." dedi.

Biden, Los Angeles Limanı'nda yaptığı konuşmasında, ülkedeki enflasyonu değerlendirdi.

Konuşmasının başında dün Temsilciler Meclisi 6 Ocak Özel Komitesinde yapılan oturuma değinen Biden, oturumu gündemi nedeniyle izleyemediğini belirtti.

Biden, 6 Ocak hakkında, "tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri" yorumunu yaparak, "Tüm Amerikalıların 6 Ocak'ta ne olduğunu anlaması önemli. Ayrıca 6 Ocak'a yol açan bazı güçlerin şu anda hala iş başında olduğunu da bilmeliler." ifadesini kullandı.

Ülkedeki enflasyon verilerinin bugün beklenenden yüksek geldiğine işaret eden Biden, bu durumdan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya savaş açmasını sorumlu tuttu.

Biden, enflasyonun en önemli kalemlerinden birinin de akaryakıt fiyatları olduğuna dikkati çekerek, ülkenin en büyük petrol şirketlerinden Exxon hakkında, "Exxon bu yıl tanrıdan daha çok para kazandı." değerlendirmesini yaptı.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title