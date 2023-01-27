ABD Başkanı Biden Cumhuriyetçilerin ekonomi politikalarına yüklendi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin ekonomik kaos çıkarmaya niyetli olduklarını belirterek, zenginlere fayda sağlarken orta sınıfın belini bükecek tüm yasa tasarılarını veto edeceğini söyledi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, Cumhuriyetçilerin ekonomik kaos çıkarmaya niyetli olduklarını belirterek, zenginlere fayda sağlarken orta sınıfın belini bükecek tüm yasa tasarılarını veto edeceğini söyledi.

Virginia eyaletinin Springfield kentine yaptığı ziyarette konuşan Biden, ekonomi politikalarını değerlendirdi.

ABD ekonomisindeki büyümenin yüzde 2,9 ile uzmanların beklentisinden daha büyük olduğuna işaret eden Biden, ekonomi politikalarını eleştiren Cumhuriyetçilere yüklendi.

Biden, ekonominin iyileşmesi için orta sınıfın durumunun iyileştirilmesi gerektiğini savunarak, bu yönde adımlar attıklarını ancak "aşırıcı" Cumhuriyetçilerin kaos çıkarma yanlısı olduklarını söyledi.

Amerikan halkı için iyi olan şeyler üzerinde uzlaşmaya açık olduğunu ifade eden Biden, diğer taraftan Cumhuriyetçilerin buna yanaşmadığını belirtti.

Biden, Temsilciler Meclisindeki Cumhuriyetçilerin zengin kesim için vergileri düşürürken, orta sınıf için vergileri artıran yasa tasarılarının Senato'dan da geçmesi halinde hepsini veto edeceğinin altını çizdi.