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ABD Başkanı Biden, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Görüştü

WASHİNGTON, 28 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Joe Biden, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ile ABD'nin başkenti Washington D.C.'deki Beyaz Saray'da bir araya geldi, 27 Ekim 2023. (Fotoğraf: Liu Jie/Xinhua)