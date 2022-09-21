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ABD Başkanı Biden, BM Genel Kuruluna hitabında, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek...

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ABD Başkanı Biden, BM Genel Kuruluna hitabında, 'BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek...

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kuruluna hitabında, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi.

ABD Başkanı Biden, BM Genel Kuruluna hitabında, "BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek istedi." dedi.

Kaynak: AA / Kasım İleri - Güncel

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