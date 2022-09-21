Haberler ›› Güncel ›› ABD Başkanı Biden, BM Genel Kuruluna hitabında, 'BM Güvenlik Konseyinin daimi üyesi Rusya, komşusunu işgal ederek egemen bir devleti haritadan silmek... - Haberler

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