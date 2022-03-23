ABD Başkanı Biden Belçika'da

ABD Başkanı Joe Biden, yarın yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi.

ABD Başkanı Joe Biden, yaklaşık 7 saatlik uçuşun ardından yarın yapılacak olan NATO Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e geldi. Biden'ı taşıyan Air Force One adlı uçak yerel saatle 21.03'te Brüksel Havalimanına indi.

Biden, NATO Liderler Zirvesi'nin ardından G7 liderleri ile bir araya gelecek ve AB Konseyine hitap edecek.

(İHA)