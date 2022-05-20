ABD Başkanı Biden, Asya turuna Güney Kore ziyaretiyle başladı - Haberler

ABD Başkanı Joe Biden, Asya'ya yaptığı ziyaretin ilk ayağı için Güney Kore'nin başkenti Seul'e gitti.

Yerel basındaki haberlere göre, Biden ve heyetini taşıyan uçak, ABD'nin Güney Kore'deki Osan Hava Üssü'ne indi.

Burada Biden'ı, Güney Kore Dışişleri Bakanı Park Jin karşıladı.

Bugün akşam saatlerine Samsung'a ait çip fabrikasını ziyaret edecek Biden, yarın Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol ile görüşecek.

Biden Güney Kore ziyaretinin ardından Japonya'ya geçerek ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan'ın oluşturduğu Quad İttifakı'nın 24 Mayıs'ta Tokyo'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon, Biden'ın varışı öncesinde Twitter'da paylaştığı mesajda, "Demokrasi ve insan hakları değerlerini korumayı hedefleyen Güney Kore-ABD ittifakı gelecekte daha da güçlenecek." ifadesini kullandı.

Çin'in artan etkisini dengeleme arayışı

Biden'ın Asya'ya ilk ziyareti, ABD tarafından Çin'in bölgedeki artan etkisini dengelemek üzere kendisine yakın bölge ülkeleriyle ortak bölgesel platform oluşturma yönünde önemli bir adım olarak görülüyor.

Ziyarette Güney Kore'nin Washington'ın tasarladığı Hint-Pasifik Ekonomik Çerçevesi'ne (IPEF) katılımını ilan etmesi bekleniyor.

ABD, IPEF ile Hint-Pasifik'teki ortakları ile dijital ticaret, tedarik zinciri dayanaklılığı, altyapı, yeşil teknolojiler, vergi ve yolsuzlukla mücadele gibi konularda iş birliğini derinleştirmeyi hedefliyor.