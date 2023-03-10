ABD Başkanı Biden, 23-24 Mart'ta Kanada'yı ziyaret edecek

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 23-24 Mart'ta Kanada'ya giderek, Başbakan Justin Trudeau ile görüşecek ve Kanada parlamentosunda milletvekillerine hitap edecek.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, 23-24 Mart'ta Kanada'ya giderek, Başbakan Justin Trudeau ile görüşecek ve Kanada parlamentosunda milletvekillerine hitap edecek.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yazılı açıklamasında, Biden ve eşi Jill Biden'ın 23-24 Mart'ta Kanada'nın başkenti Ottowa'yı ziyaret ederek, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile görüşeceğini duyurdu.

Biden'ın ABD ile Kanada arasındaki ortaklığa olan bağlılığını yeniden teyit ederek, ortak güvenlik, refah ve değerleri teşvik edeceğini kaydeden Jean-Pierre, Başkan'ın Trudeau ile görüşmesinde savunma işbirliği, Kuzey Amerika Havacılık Savunma Komutanlığının modernizasyonu, tedarik zincirlerinin güçlendirilmesi gibi konuların ele alınacağını aktardı.

Jean-Pierre, görüşmede ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve temiz enerjiye geçişi hızlandırma konusunda atılacak adımlar ve bölgesel meselelerin yanı sıra Haiti'deki istikrarsızlığın da gündeme geleceğini ifade etti.

Liderlerin Ukrayna'ya verilen destek ve Rusya'ya uygulanan yaptırımları da masaya yatıracaklarını aktaran Jean-Pierre, "İki lider ayrıca, her iki ülkeyi de harap eden sentetik opioid (sentetik uyuşturucu içeren ilaçlar) krizini ve bölge genelinde düzensiz göç ve zorunlu yerinden edilmeyi ele almak için güçlendirilmiş işbirliğini görüşecek." ifadesini kullandı.

Jean-Pierre, ziyaret kapsamında Başkan Biden'ın Kanada parlamentosuna hitap edeceği bilgisini paylaştı.