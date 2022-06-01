ABD Başkanı Biden 101. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD Başkanı Biden 101. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı

AA - Dildar Baykan Atalay - Güncel
 - Güncelleme:
ABD Başkanı Biden 101. yılında Tulsa Katliamı kurbanlarını andı

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa Katliamı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu bir ayaklanma değildi, bir katliamdı.

ABD Başkanı Joe Biden, Tulsa Katliamı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu bir ayaklanma değildi, bir katliamdı." mesajını verdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl Tulsa'yı ziyaret eden ilk ABD Başkanı olduğunu anımsatarak, katliam gecesi 300 civarında siyahinin yaşamını yitirdiğini, 10 binlercesinin ise yersiz yurtsuz bırakıldığını, sonraki yıllarda da birçok siyahinin haklarından mahrum bırakıldığını vurguladı.

Biden, son 1 yılda imzaladığı bazı kararnameler ile bölgedeki siyahilere bazı rahatlıklar sunulduğunu belirterek, "Acıyı ve travmayı sonsuza kadar gömemeyiz. Tulsa'da da söylediğim gibi büyük milletler geçmişlerinden saklanmaz. Biz büyük bir milletiz ve geçmişteki adaletsizliklerle yüzleşerek, Amerika daha da büyük bir millet olacaktır." görüşünü paylaştı.

Biden açıklamasında "Bu bir ayaklanma değildi, bir katliamdı." ifadesine yer verdi.

Oklahoma eyaletinin Tulsa kentinde 1921'de yaşanan ırkçı olaylarda silahlı beyaz isyancı grupların saldırıları sonucunda 300'e yakın siyahi hayatını kaybetmişti.

AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri Joe Biden Katliam Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title