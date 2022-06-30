ABD Başkanı açıkladı! Türkiye'ye uçak satışı yapılacak mı?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden, Madrid'de düzenlenen NATO Liderler Toplantısı'nda bir araya geldi. Burada İsveç ve Finlandiya'nın üyelik durumu başta olmak üzere birçok konu masaya yatırıldı. Fakat dikkatleri asıl çeken şey Biden'ın Türkiye ve F-16 uçakları üzerine yaptığı açıklama oldu.

Türkiye, F-16 alıyor mu? Biden satmaktan yana!

ABD, geçtiğimiz yıllarda birçok sebep ve bahane göstererek Türkiye'ye F-35 satılmasının önüne geçti. Bununla da kalmayarak çeşitli savunma sanayii ambargoları uyguladı. Fakat son dönemde iki ülke arasındaki iletişim kanalları tekrar açılmış gibi duruyor.

Bugün düzenlenen NATO Liderler Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ABD Başkanı Joe Biden, Türkiye tarafından satın alınmak istenen F-16 savaş uçaklarının satışına sıcak baktığını söyledi. Hatta döndüğü zaman kongrede bu konu ile bizzat ilgileneceğini belirtti.

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ABD, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini almasını bahane göstererek kendisi için bir güvenlik açığı oluşturduğunu söyledi. Bu nedenle 6 adet teslim töreni yapılmış F-35'e pilot uçuş eğitimi devam ederken el koydu ve satışını iptal etti.

Fakat bu kararın arkasında yer alan sebebin aslında Yunanistan ve İsrail devletleri adına düzenlenen lobi çalışmaları olduğu düşünülüyor. Zira Türkiye, savunma sanayii alanında giderek bağımsız bir hale geldiği için Ege ve Akdeniz'deki dengeleri lehine değiştiriyordu.

Bu da bölgedeki müttefiklerine 50 yıldır kendi belirlediği dengeyi uygulatan ABD'nin istemediği bir durum olduğu için asında F-35 satışını engelleyerek Türkiye'nin hava gücü olarak istediği seviyeyi geçmeyeceğinden emin oldu.

Fakat özellikle Rus tehdidi nedeniyle Anadolu'dan Balkanlara, İskandinav yarımadasına kadar NATO'nun gücünün artırılması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'ye de F-35 olmasa da F-16 verilmesine ve mevcutların blok 70 seviyesine güncellenmesine artık bir zaruret olarak bakıyorlar. Dolayısıyla ABD Başkanı, ülkesine döndüğünde bu konu ile bizzat ilgileneceğini söyledi.

Bu sayede Türkiye'de kısmi olarak istediğini almış olacak. Hürjet ve Milli Muharip Uçak projeleri seri üretim aşamasına gelene kadar, alınan ve blok 70 seviyesine yükseltilen F-16'lar bir anlamda Hava Kuvvetleri için can suyu olacak.

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