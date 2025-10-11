ABD Başkandan Askerlere Ödeme Talimatı

NEW ABD Başkanı Donald Trump, bütçe anlaşmazlığı nedeniyle hükümet kapalı kalmaya devam ederken, Savunma Bakanı Pete Hegseth'e ordu mensuplarına ödeme yapılması talimatı verdiğini belirtti.

Trump, Truth Social adlı sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, hükümetin kapalı kalmaya devam etmesi konusunda Demokratları suçlayarak, "Cesur askerlerimiz, 15 Ekim'de hak ettikleri maaşlarını alamayacak." ifadesini kullandı.

Başkan Trump, bu nedenle, Başkomutanlık yetkisini kullanarak Savunma Bakanı Hegseth'e, askerlerin 15 Ekim'de maaşlarını alabilmeleri için mevcut tüm fonları kullanması talimatını verdiğini bildirdi.

Detay vermeden, bunun için gerekli fonları da belirlediklerini aktaran Trump, "Demokratların tehlikeli hükümet kapatmalarıyla ordumuzu ve tüm ulusumuzun güvenliğini rehin almasına izin vermeyeceğim." açıklamasında bulundu.

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül gece yarısı itibarıyla sona ererken federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapanmıştı.

Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi sonucu yaşanan kapanma nedeniyle birçok federal çalışan izne çıkarılırken, bazı çalışanlar ise maaş almadan çalışmaya devam etmek zorunda kalmıştı.

ABD'de federal hükümet finansman yetersizliği nedeniyle kapalı kalmaya devam ederken, Cumhuriyetçiler ve Demokratlar geçici bütçe tasarısı üzerinde hala uzlaşmaya varamadı.