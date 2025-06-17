ABD Başkan Yardımcısı Vance: Trump İran'a Yönelik Önlemler Alabilir

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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın İran'ın nükleer silahla ilgili zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmak amacıyla daha fazla önlem almayı düşünebileceğini ifade etti. Vance, İran'ın nükleer silah edinmesini engellemek için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın, İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmak için daha fazla önlem almaya karar verebileceğini belirtti.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, X hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Trump'ın İran'la ilgili pozisyonuna ilişkin bir değerlendirme yaptı.

Vance, Trump'ın son 10 yıldır her fırsatta İran'ın nükleer silaha sahip olamayacağını vurguladığını kaydederek, "Başkan (Trump), İran'ın zenginleştirme faaliyetlerini sonlandırmak için daha fazla önlem almaya karar verebilir. Bu karar nihai olarak başkana aittir." ifadesini kullandı.

" İran, zenginleştirme yapmadan sivil nükleer enerjiye sahip olabilirdi ancak İran bunu reddetti. Bu arada, İran sivil amaçlar için gerekli olan seviyenin çok üzerinde uranyum zenginleştirmiştir." yorumunu yapan Vance, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (IAEA) tarafından İran'ın nükleer silahların yayılmasını önlemeye yönelik yükümlülüklerini ihlal ettiğinin tespit edildiğini vurguladı.

?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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