ABD Başkan Yardımcısı Vance, Trump'ın Rusya'ya Ekonomik Baskı Uyguladığını Açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Trump'ın Rusya'ya ekonomik baskı uygulayarak Ukrayna ile barış sağlamaya çalıştığını ifade etti. Vance, Trump'ın Hindistan'a uyguladığı tarifelerle Rusların petrol ekonomisinden faydalanmasını engellemeye çalıştığını açıkladı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump'ın, Ukrayna ile barışması için Rusya'ya Hindistan'a uyguladığı tarifeler yoluyla ekonomik baskı yapmaya çalıştığını belirtti.

Vance, NBC News'e verdiği röportajda, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletinde yaptığı görüşmenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trump'ın Rusya'ya karşı agresif ekonomik baskı uyguladığını savunan Vance, "Örneğin, Rusların petrol ekonomisinden zengin olmasını zorlaştırmak için Hindistan'a ikincil gümrük vergileri uyguladı." dedi.

Vance, Trump'ın Moskova yönetimini "dünya ekonomisine dahil etme" niyetini taşıdığını ancak bunun, Rusya'nın Ukrayna ile arasında devam eden savaşı durdurması koşuluyla hayata geçirilebileceğini söyledi.

Rusya'nın savaşı sonlandırmaması durumunda izole olmaya devam edeceğini belirten Vance, "(Trump) Başkan, Ruslara bu savaşı durdurmaları için (eski ABD Başkanı Joe) Biden'ın üç yılda uyguladığından daha fazla ekonomik baskı uyguladı." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Yasin Yorgancı - Güncel
