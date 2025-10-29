Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance'tan İsrail-Gazze çatışmasıyla ilgili açıklamalar

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze'ye yönelik planlanan saldırıları hakkında yaptığı değerlendirmede, ateşkesin devam ettiğini ancak bazı çatışmaların yaşanabileceğini belirtti. Vance, Hamas ve İsrail'in birbirlerini ateşkesi ihlal etmekle suçladığını ifade etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İsrail'in Gazze'ye yeniden saldıracağı açıklamasının ardından "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez." değerlendirmesini yaptı.

Vance, Cumhuriyetçi senatörlerle Kongre'de yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Başkan Yardımcısı, İsrail'in Gazze'ye yönelik "şiddetli saldırılar" düzenleyeceğine yönelik açıklamasına ilişkin temkinli konuştu.

Vance, Hamas ile İsrail'in karşılıklı olarak birbirlerini "ateşkesi ihlal etmekle suçladığına" işaret ederek, "Ateşkes devam ediyor. Bu, orada bazı çatışmaların olmayacağı anlamına gelmez." dedi.

ABD Başkan Yardımcısı, "Hamas veya Gazze'deki başka birinin ( İsrail ) askerlerine saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin buna yanıt vermesini de bekliyoruz ancak bunlara rağmen barışın devam edeceğini düşünüyorum." diye konuştu.

İsrail ordusunun ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, 9 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, yapılan güvenlik istişareleri sonucunda Hamas'ın ateşkesi ihlal ettiği iddiasıyla orduya Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılar düzenleme talimatı verdiği duyurulmuştu.

Hamas ise İsrail'in Gazze'ye saldırı düzenlemek için bahane ettiği Refah kentinde İsrail askerlerine ateş açılması olayıyla bağlantılarının olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
