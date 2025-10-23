Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Netanyahu'dan Gazze'deki Ateşkes Anlaşmasına Destek İstedi

Güncelleme:
ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail Başbakanı Netanyahu'dan Gazze'deki ateşkes anlaşmasına şans vermesini talep etti. Vance, Gazze'nin yeniden inşası için zorlukların bulunduğunu belirtti. Netanyahu ise anlaşmanın başarılı olmasını istediğini ifade etti.

İsrail basını, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan Gazze'deki ateşkes anlaşmasına "bir şans vermesini" istediğini yazdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun konuya ilişkin ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberinde, Vance'in Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Anlaşmaya bir şans verin ve bize işleri halletmemiz için zaman verin." dediğini aktardı.

Haberde, Vance'in " Gazze'nin yeniden inşası ve Hamas'ın İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlama konusunda zorluklar var." ifadesini kullandığı belirtildi.

Netanyahu'nun ise ateşkes anlaşmasının başarılı olmasını istediğini Vance'e söylediği kaydedildi.

Haberde, Vance ve Netanyahu görüşmesine katılan ABD'li bir üst düzey yetkilinin ise "Netanyahu'nun Vance'in ateşkesi sürdürme ve anlaşmanın sonraki adımlarına geçme konusundaki mesajlarına açık olduğunu" söylediği aktarıldı.

Trump yönetiminin Gazze'de konuşlandırılacak uluslararası güçler ve Gazze'nin yeniden inşası için bağış toplayacak Barış Konseyi için Arap ülkelerinden ekonomik, askeri ve siyasi destek almaya çalıştığı belirtildi.

İsrail'e ziyarette bulunan Vance, dün, Netanyahu ile bir araya gelmişti.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanırken İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "sarı hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün 12.00 itibarıyla yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Zein Khalil - Güncel



