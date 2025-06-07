ABD Başkan Yardımcısı Vance, Musk'ın Trump ile Tartışmasını Eleştirdi

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Musk'ın Trump ile Tartışmasını Eleştirdi
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ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Elon Musk'ın Trump ile yaşadığı tartışmayı değerlendirerek Musk'ın duygusal davrandığını ve Trump'a peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu savundu. Vance, iki isim arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Beyaz Saray'dan ayrılmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump ile tartışma yaşayan Elon Musk'ın "Trump'ın peşine düşerek büyük bir hata yaptığını" savundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Theo Von isimli Amerikalı komedyene verdiği röportajda, hem Musk'ı eleştirdi hem de ikili arasındaki anlaşmazlığın büyütülmemesi gerektiğini söyledi.

Vance, Musk'ın Beyaz Saray'daki görevinden ayrıldıktan sonra "Trump'ın peşine düşmesinin büyük bir hata olduğunu" savunarak Musk'ın "duygusal" davrandığını ifade etti.

Elon Musk'ın sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımları o anlık duygusal durumuyla ilişkilendiren Vance, Trump ile Musk arasındaki tartışmanın çok büyütülmemesi gerektiğini belirtti.

"Umarım Elon sonunda geri döner. Belki şu anda bu mümkün değildir çünkü çok sert bir tavır sergiledi." değerlendirmesinde bulunan Vance, "Bakın bu tür durumlar herkesin başına gelebilir. Ben de son 24 saat içinde Elon Musk'tan daha kötü bir şekilde sinirlerime hakim olamadığım bir durum yaşadım." yorumunu yaptı.

Trump'ın, seçim kampanyasında vadettiği vergi indirimlerinin hayata geçirilmesini amaçlayan ve Temsilciler Meclisi tarafından kabul edilerek Senato'ya gönderilen "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", Musk'ın eleştirilerinin odağı olmuş ve ardından Trump ile Musk arasında karşılıklı suçlamalar birbirini izlemişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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