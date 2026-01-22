ABD Başkan Yardımcısı Vance'den Minneapolis'teki protestolarda kolluk kuvvetlerine destek mesajı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Donald Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına karşı protestolar sürerken, yönetimin kolluk kuvvetlerinin yanında olduğunu belirtti.

Vance, Ohio eyaletinin Toledo kentindeki endüstriyel bir lojistik tesisini ziyaretindeki konuşmasının ardından AA muhabirinin Minneapolis'te devam eden gösterilere ve Rusya-Ukrayna barış müzakerelerine ilişkin sorularını yanıtladı.

Minneapolis'te Trump yönetiminin göçmenlik uygulamalarına karşı protestoların devam ettiği bir ortamda kolluk kuvvetlerine olan desteğini dile getiren Vance, "Yapmak istediğimiz şeylerden biri de yerel kolluk kuvvetlerimize yanlarında olduğumuzu ve onları terk etmeyeceğimizi iletmektir." ifadesini kullandı.

Vance, ABD'de görev yapan polis memurları ve kolluk kuvvetlerine "Arkanızdayız." dedi.

Minneapolis'te protestoları sürdüren göstericilere, kentte devam eden "kaosu" azaltmanın yolunu anlatan Vance, bu kişilerin göçmenlik uygulamalarına karşı çıkmayı bırakmaları ve "ABD'nin bir sınırının olduğunu kabul etmeleri" gerektiğini söyledi.

Vance, "Kanun uygulayıcıların her zaman hataları olacaktır. Bu, kanun uygulayıcıların doğasıdır. Ancak en azından göçmenlik uygulamalarımızda meydana gelen hataları azaltmanın en önemli yolu, yerel yönetimlerin bizimle işbirliği yapmasıdır." ifadelerini kullandı.

ABD-Rusya-Ukrayna heyetlerinin BAE'de görüşmesine ilişkin yorum

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD heyetinin bugün Moskova'ya gideceğini doğrulayarak yarın ve ertesi gün ABD-Rusya-Ukrayna heyeti arasında Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) üçlü görüşmelerin yapılacağına dair açıklaması sorulan Vance, bu durumu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Vance, "çığır açıcı bir barış anlaşmasının" yakın zamanda gerçekleşmeyebileceğini vurgulayarak, "Oturup konuşuyor olmaları bir ilerleme ve bence burada çok ilerleme kaydettik." değerlendirmesini paylaştı.

Trump yönetiminin çatışmayı sona erdirmek için diplomatik çabalara devam edeceğini belirten Vance, önceki müzakerelerde aksaklıklar yaşandığını söyledi.

Vance, "(Barış anlaşması yapmak için) Üzerinde çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Minnesota'daki olay

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, 7 Ocak'ta Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) polisleri, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, söz konusu kişinin, ICE memurlarını "ezmeye çalıştığı ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

ICE polislerinin operasyonlarını cep telefonlarıyla kayıt altına almaya çalışan civardaki vatandaşların çektiği, sosyal medyada paylaşılan bir videoda ise kadın sürücünün yolun ortasında, aracının içinde olayları izlerken bir polis tarafından zorla aracın kapısının açılmaya çalışıldığı görülmüştü.

Bunun üzerine direksiyonu kırarak kaçmaya çalışan kadın sürücüye, aracın önüne yaklaşan diğer bir ICE polisinin silahını çekerek yakın mesafeden 3 el ateş ettiği dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, açıklamasında, Minneapolis'te kadının vurulmasını "trajedi" olarak nitelendirerek, "(ICE yetkilileri) Bazen hata yapacaklar. Zaman zaman bu olabilir. Bazen bu korkunç şekilde olabilir." demişti.