ABD Başkan Yardımcısı Vance: İran'ın Zenginleştirilmiş Uranyum Stokları Görüşmelerde Gündem Olacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarının, İran ile yapılacak görüşmelerde önemli bir konu olacağını belirtti. Ayrıca, İran'ın nükleer programına yönelik hava saldırılarına dair açıklamalarda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stoklarına ilişkin sürecin, Tahran ile yapılacak görüşmelerde gündem maddelerinden biri olacağını söyledi.

Amerikan ABC News kanalına konuk olan Vance, ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında konuştu.

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun imha edilip edilmediği sorusuna Vance, "Önümüzdeki haftalarda bununla ilgili bir şeyler yapmayı sağlamak için çalışacağız ve bu, İranlılarla yapacağımız görüşmelerin konularından biri olacak." şeklinde yanıt verdi.

Vance, İran'ın artık bu stokları silah kalitesinde uranyuma dönüştürme kapasitesine sahip olmadığını söyleyerek asıl hedeflerinin de bu olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın tesislerin yok edildiğini savunmasının ardından New York Times'ın Fordo tesisinin "ağır hasar gördüğü ancak tamamen yok edilmediği" yönündeki haberine ilişkin ise Vance, "Ciddi hasar görmek ile tamamen yok edilmek arasındaki fark tam olarak nedir, emin değilim. Bildiğimiz şey, (İran'ı) nükleer programlarında önemli ölçüde geriye düşürdüğümüzdür." dedi.

Trump, bu sabah saatlerinde İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
Gazeteci Fatih Altaylı tutuklandı

Fatih Altaylı hakkında karar verildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den Jonathan David'e 55 milyon euroluk tarihi teklif

Ali Koç'tan dünyaca ünlü golcüye 55 milyon euroluk tarihi teklif
4 ay önce göndermişlerdi! Lens, Frankowski'yi geri istiyor

4 ay önce göndermişlerdi! Galatasaray'dan geri istiyorlar
Sınava geç kalmalarına rağmen salona alındılar

Geç kalmalarına rağmen YKS'ye girdiler
Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev: Birçok ülke İran'a nükleer başlık tedarik etmeye hazır
Konu: Akaryakıt fiyatları! Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü

Türk vatandaşı, İran'da gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü
Trump'ın İran'a saldırı kararı ABD Kongresi'ni karıştırdı

Trump'tan tarihi hata! İran'a saldırının faturası ağır olabilir
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.