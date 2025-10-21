Haberler

ABD Başkan Yardımcısı Vance, Gazze'deki Ateşkes İzlemesi İçin İsrail'de

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek amacıyla ABD destekli Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret sırasında Vance, merkezi yöneten ABD'li askeri yetkililerden bilgi aldı. Ayrıca, Vance'in yarın İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ve Başbakan Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in Gazze'deki ateşkesin uygulanmasını denetlemek için kurulan ABD destekli merkezi ziyaret ederek burada ABD'li askeri yetkililerden bilgi aldığı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Vance'in Gazze'de ateşkesin uygulanmasını denetlemek üzere kurulan ve İsrail'in güneyinde yer alan ABD destekli "Sivil Askeri Koordinasyon Merkezi"ne gittiği belirtildi.

Vance'in burada merkezde görevli ABD'li askeri yetkililerden Gazze'deki ateşkesin duruma dair bilgi alacağı ifade edildi.

Resmi ziyaret kapsamında İsrail'e gelen Vance'in yarın İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile görüşmesi bekleniyor.

İsrail basını, Vance'in ziyaretiyle Netanyahu'nun ateşkesi ihlal edip Gazze'ye yeni bir saldırı başlatmamasını sağlamanın amaçlandığını yazdı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Trump'ın damadı Jared Kushner da Gazze'deki ateşkesi görüşmek için dün İsrail'e gelmiş ve Netanyahu ile görüşmüştü.

İsrail'in pazar günü gerçekleştirdiği geniş çaplı hava saldırıları, 10 Ekim'de varılan ateşkesin bozulacağı endişesini doğurmuştu.

Tel Aviv yönetimi, saldırıların yanında Gazze'ye insani yardım tırlarının girişini de askıya almıştı.

Bundan kısa süre sonra Netanyahu yönetimi geri adım atıp saldırıları sonlandırarak ateşkesin yeniden yürürlüğe girdiğini duyurmuştu. Ayrıca Gazze'ye insani yardımların da girişine izin verileceği belirtilmişti.

İsrail basını, Netanyahu yönetiminin ABD baskısıyla ateşkesi tehlikeye atan saldırıları durdurduğunu ve insani yardım girişine getirdiği yasağı kaldırdığını yazmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Xabi Alonso, Arda Güler ve Kenan Yıldız'ı göklere çıkardı

Bir milli oyuncumuzu daha gözüne kestirdi: Geleceğin yıldızı olacak
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'dan Bahçeli'nin Kıbrıs çıkışına ilk yorum

"82'nci il KKTC olmalı" çıkışına Cumhurbaşkanlığı'ndan ilk yorum
Hindistan'da şoke eden olay: 24 trans birey toplu intihar girişiminde bulundu

24 Trans birey, deterjan içerek toplu intihar girişiminde bulundu
MHP'li İzzet Ulvi Yönter'den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı

Bomba Sedat Peker paylaşımı! Her gören aynı yorumu yapıyor
5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu olayda anneye ceza verilmedi

5 kardeş can vermişti! Türkiye'nin konuştuğu anneye ceza verilmedi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Hiç alışık değiller! Bodo/Glimt yarın büyük şok yaşayacak

Bodo/Glimt'i kara kara düşündüren görüntü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.