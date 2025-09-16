ABD Başkan Yardımcısı Vance, Charlie Kirk'ün Ölümü Üzerine Tepkisini Açıkladı

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Cumhuriyetçi aktivist Charlie Kirk'ün ölümünü kutlayan, alaya alan ve olaya dair uygunsuz paylaşımlarda bulunan kişilerin hesap vermesi gerektiğini belirtti.

Kirk'ün ölümünün ardından "The Charlie Kirk Show" programına ev sahipliği yapan Vance, programda ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Stephen Miller, Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ve Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt gibi isimleri ağırladı.

Bu tür bir olayın bir daha yaşanmaması için siyasal şiddeti destekleyen, onaylayan ve fonlayan kişilerin açığa çıkarılması gerektiğini vurgulayan Vance, "Charlie'nin öldürülmesini kutlayan veya onaylayan birini gördüğünüzde, onları ifşa edin, hatta işverenine bildirin." dedi.

Sol görüşlü ABD vatandaşlarının siyasal şiddeti "daha fazla destekleme eğiliminde olduğunu" savunan Vance, "Aşırı solculuk, Charlie'nin suikast sonucu öldürülmesinde rol oynayan unsurlardan biri." diye konuştu.

Vance ayrıca, federal yönetimin siyasal şiddeti körüklemekle suçladığı sivil toplum kuruluşlarına karşı harekete geçeceğini aktardı.

ABD Başkanı Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

Saldırıyla ilgili cinayet şüphelisi Tyler Robinson, ailesinin ihbar etmesi üzerine gözaltına alınmıştı. Robinson, ağır cinayet ile diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kirk'ün ölümünün ardından sosyal medyada olayı alaya alan veya kutlayan paylaşımlar yapan bazı pilotlar, sağlık çalışanları, öğretmenler ve bir Gizli Servis personelinin işten çıkarıldığı bildirilmişti.